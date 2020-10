Boyer GEREMY

BGS courtier en batteries industrielles de tous type, et spécialiste des batteries lithium pour les industriels des secteurs de la logistique, de l'automobile, de laéronautique et du naval ainsi que les équipements spécialisés.



BGS vous accompagne pour concevoir, basculer ou rétrofiter vos matériels équipés de batteries au plomb, vers la technologie lithium.

Objectifs : réduction des coûts d'exploitation, augmentation de la productivité, réduction de l'empreinte environnementale.



Appuis à la formalisation de votre besoin, étude, et fourniture, installation et maintenance de votre système de stockage dénergie sur batteries industrielles.





Conseil en technologies batteries

Expertise batteries industrielles

Maintenance batteries NI-Cd

Régénération de batterie Plomb

Maintenance batteries lithium

Ingénierie stockage sur batteries

Maintenance batteries Data center

Equipements salle de charge batteries

Audit réduction coût parc manutention

Fourniture batteries Plomb-lithium-Ni-Cd