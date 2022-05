Shantashib SAMADDAR

Compétences Planification Ressources Entreprise (ERP) et de la Supply Chain

La gestion du programme, la gestion de projet dans les processus d'affaires complexes, le budget du projet, des ateliers, l'évaluation, la conception, la définition de modèle, Blueprint, déploiement, Cut-Over, Paramétrage, la spécification fonctionnelle et technique pour le développement, Interfaces, Reporting, la migration de données, tests, la formation, soutien, avant-vente





Expérience dans 41 entreprises Globale

SAP Expert Consultant | Certifié | Expérimenté | Fabrication | Qualité | Stockage | Ventes | Coût | Entretien | Gestion de projet | Senior Programme Manager |

PP (CERTIFIE), PP-PI, QM, MM, IM, HUM, WM, PM, SD, PS





Shantashib possède une vaste expérience dans l'application de Planification Ressources Entreprise (ERP) par SAP dans les affaires, acquise dans 41 entreprises en qualité diverse dans le monde entier dans un environnement international. Shantashib possèdent des compétences analytiques et organisationnelles fortes et un sens du service.



Principal expérience de l'industrie:



Aéronautique, Aérospatiale et défense, Automobile, Chimie, Génie électrique, Mécanique, Electronique, Aliments et boissons, Verre-Céramique, Emballage, Pharmaceutique, Ferroviaire, Tabac, Mécanique





Mes compétences :

SAP

Manufacturing

Aviation

Automobile

Consultant

Freelance

Chimie

Pharmaceutique

Formation professionnelle

Aisance relationelle

Management

Dynamique

Gestion de projet

Céramique

Cohésion en équipe

Autonomie professionnelle

Electronique

Services

SAP PP

SAP MM

SAP QM

SAP PP PI

SAP PM

SAP SD

Supply Chain

SAP WM

SAP PS

SAP NetWeaver PI

Airbus A380 Aircraft

e-Business

SAP-netweaver- AS

SAP WM HUM

SAP Solution Manager

SAP R/3

SAP IS

SAP IM

Kanban

Airbus A320 Aircraft