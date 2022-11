Marc Olivier BOUVILLE

Centré sur l'acquisition de savoirs informatiques complexes.



Partagent le challenge des grands projets industriels dans les domaines d'activités aussi diversifiées que l'aéronautique, la défense, le naval, l'énergie, l'informatique, les télécommunications et la finance de marché.



Justifiant d’une expérience significative en administration, support, SAV, déploiement de parc informatique.



J’ai intégré les groupes EDF, THALES, et Engie afin de construire mon expérience technique et humaine.



Au travers des missions réalisées jusqu’à présent, je commence à avoir une vision assez

Complète du monde de l'exploitation et des projets, que je peux mettre à profit dans d’autres

Domaines.



Fort de ces cartes, et conscient de celles à acquérir, j’ambitionne à moyen terme d’accéder à

Des postes de direction d'équipes.



J’ai à présent quelques années de management et d’assistance Utilisateurs à mon actif, et cela

M’apporte toujours autant d’intérêt et de fierté.



Il est pour moi toujours aussi motivant d’identifier un objectif, définir une stratégie pour le

Relever et conduire une équipe vers la réussite.



Ma capacité d’adaptation, conduite du changement, rigueur et discipline du management, prise en compte de l'importance de la dimension humaine dans le travail et la relation.









Mes compétences :

Administration système

Multimédias et de création graphique

Architecture orientée services

Virtualisation du matériel informatique

WaaS

DaaS

STaaS

CaaS