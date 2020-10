Andre Christian DIOT

PROFESSEUR DANGLAIS - FORMATEUR EN ENTREPRISES

Trilingue Français-Anglais-Suédois

Diplôme Universitaire de Cambridge (2011) - Certificate of Profiency in English (CPE)

Echelle C2 du cadre européen commun de référence pour les langues (Maîtrise). + toeic (955points)



Préparation aux entretiens professionnels - Conception dapplications pédagogiques.

Formation en environnement spécialisé. - Techniques de communication (PNL).

Suivi personnalisé des cadres/dirigeants. - Communication écrite et orale.







Parcours professionnel



2011 à ce jour : Formateur Cadres/Dirigeants - Anglais des affaires, réunions, et conférences.



- SECTEUR TECHNOLOGIES :

Alyotech

Direction de la sécurité de l'aviation civile,

Orange,

DGA-Ministère de la Défense.



- SECTEUR TRANSPORTS, LOGISTIQUE :

Keolis (Rennes Métropole)

Schenker Joyau,

DHL



- SECTEUR EDUCATION : ESUP Rennes (2011)

Professeur Anglais des affaires -

Professeur référent des Master Communication

Professeur référent RH, BTS

Préparation à l'épreuve d'Anglais du concours de professeur des

écoles Saint-Brieuc



2005 - Interprète Franco-Anglais

Pour le ministère de l'environnement

Dans le cadre du programme d'échange européen sur l'écologie Cholet



Langues : Trilingue Français-Anglais-Suédois

Norvégien et Danois courants

Notions d'allemand





Et par ailleurs :

2008 - Formation Management des entreprises (ISTO Nantes)

Cinéphile Arts et Essais

Passionné de théâtre, opéra et littérature moderne

Tour du monde achevé

Issu d'une famille de professeurs d'université franco-suédois





Coordonnées Email : christiandiot3@gmail.com

Tél : 02 30 83 34 73

Portable : 06 48 68 52 68

46 ans Nationalité Française







Mes compétences :

Stratégie de communication

Formation professionnelle continue

Suivi personnalisé des cadres/dirigeants

Coaching professionnel

Coaching individuel