GO INTERNATIONAL est un fournisseur international de recrutement, de services de placement pour les entreprises internationales, les entreprises en démarrage et les entreprises en France, au Royaume-Uni, au Canada, aux EAU et Qatar.

Secteurs de placement : Hotellerie, Restauration, Marketing, Finances, Gestion, Communication, Informatique, Logistique, BTP.



En plus, Go International organise pendant toute l’année des stages pour les étudiants dans plusieurs domaines et dans plusieurs pays pour leur permettre d’acquérir une expérience à l’international.



La bonne orientation, la recherche des informations au bon moment, l’exploitation des meilleures opportunités possibles, représentent les grands défis pour les jeunes qui cherchent à se lancer à l’international et mener une carrière réussie. Go International minimise ces défis en aidant les chercheurs d'opportunites de faire donne le bon choix au bon moment et réussir votre projet à l’international.





Pour plus d'informations, consultez notre site :Array

Contact :

GO INTERNATIONAL

Avenue Mohammed V, Rue Beyrout, residence Saada, entree 4, N412, Rabat, MAROC

Tel : 00212607503415 - 00212707072941

Facebook.com/gointernational.net



Mes compétences :

Placement des etudiants à l'etranger

Recrutement International

Developpement de l'enseignement a l'etranger