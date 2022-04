Catherine GUEGUEN

30 ans d'expérience dans les différents domaines de la communication éditoriale au sein d’une agence de publicité, d’un éditeur et dernièrement 20 ans au sein d’une Association, je maîtrise parfaitement tous les éléments de la chaîne de l’édition, de la conception, rédaction, impression et les outils bureautiques.



Conception de projets, gestion de budgets, de clientèle, animation de groupe, management d’équipe, je suis expérimentée, dynamique et disponible.





Mes compétences :

Gestion de projet

Edition

Conception graphique

Gestion de budget