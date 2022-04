Je me suis forgée une expérience professionnelle auprès des particuliers et des professionnels dans le milieu médical, du bâtiment et du mobilier. J'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles notamment dans la vente et le conseil.

Rigoureuse, organisée, bienveillante mais aussi doté de patience et à l’écoute des personnes sont mes atouts.