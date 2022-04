Catherine GUENIN

Assistante commerciale

 Chiffrage des projets, établissements des devis,

 Gestion des appels d’offre avec consultations fournisseurs,

 Accueil et fidélisation des clients,

 Négociations avec les clients professionnels,

 Etude des besoins, proposition et conseil de solutions techniques,

 Participation aux actions commerciales,

 Travail en collaboration avec les commerciaux itinérants pour conclure les affaires,

 Prise de commandes, suivi jusqu'à la livraison,

 Traitement des litiges, du service après-vente



Acheteuse approvisionneuse

 Traitement et suivi des commandes

 Approvisionnement des demandes spécifiques

 Identification, analyse et validation des besoins

 Suivi et respect des délais de livraison

 Négociation des tarifs avec les fournisseurs, optimisation des coûts

 Relance des fournisseurs (pro-forma, documents transport, délais.)

 Mise à jour de la base de données, suivi des réceptions

 Méthode de gestion des stocks

 Suivi et anticipation des ruptures

 Organisation et optimisation de la chaine de production

 Contrôle qualité des produits, et gestion des litiges fournisseurs

 Interface entre fournisseurs et autres services (comptabilité, ADV, qualité, logistique, production)

 Gestion des sous-traitances et des échanges standards (envoi, réalisation des fiches de contamination, devis, commande, réception)

 Achat des pièces détachées, des produits neufs, matériels nécessaires à la production, et à l’entretien des locaux)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Sage

SAP