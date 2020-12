Sébastien ANDLAUER

Je dispose dune expérience réussie de plus de 9 ans dans le Management Commercial dont 2 en Management des Services Supports Clients, principalement chez un fabricant mais aussi en négoce dans le second-œuvre du bâtiment.



Je maîtrise les différents processus de lavant-vente jusquà laprès-vente dans le B to B, secteur industrie, métallurgie, distribution.



Le management régional dune équipe (25 collaborateurs) de commerciaux, prescripteurs et techniciens, ma apporté une bonne connaissance des différents canaux clients (Distributeurs, installateurs, Bureau détude, M.O., architectes, Cmistes, bailleurs).



La gestion de mon centre de profit et le suivi des clients grands comptes régionaux et nationaux, ma permis de réussir les négociations à fort enjeux.



Jai complété mon expérience en obtenant la Direction des Services Supports Clients France (82 collaborateurs), qui comprend les Call Center France & Export, le Service Consommateurs, la cellule Etude & Chiffrage, la cellule Mise en Service et les Techniciens Itinérants au niveau national.