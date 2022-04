Jean-François BREMONT

Issu du monde de la santé, j’ai acquis une expérience de 28 ans au sein de différentes organisations de travail (TPE/PME, Université, Groupe), dans des fonctions de direction, formation, management de projets.

Tout au long de mon activité professionnelle, je me suis orienté sur « plus d’humain », notamment par dix années de formation continue autour d’un corpus d’outils, de formations, de méthodes et de connaissances (PNL, Sophrologie, Hypnose, Relaxation, Ecoute, Coaching), avec le but d’améliorer les relations entre les individus et les collectifs, et la qualité de vie au travail.

En parallèle, j’ai développé une société d’accompagnement global des sportifs de haut niveau, dans des environnements de compétition et de challenge,C2SP,(spécialisé dans la prévention des risques psycho-sociaux, de la santé et bien être au travail, la gestion du stress et des émotions, mais aussi dans l'arrêt du tabac, la gestion du poids, de la douleur...)

Je propose aussi des ateliers séminaires en entreprise et des formations en hypnose dentaire pour les chirurgiens-dentistes. ...)



C’est pourquoi, la santé, le « mieux-être » au travail, et « l’humain », sont pour moi des vecteurs du fonctionnement efficient des organisations de travail.

C’est tout naturellement que j’ai rejoint Cohésion International, dont je partage l’éthique et les valeurs.

J’accompagne les particuliers et les collectifs (sportifs et organisations de travail) sur les domaines suivants :

- Santé et mieux-être au travail, prévention des risques psycho-sociaux,

- Conduite et accompagnement au changement,

- Cohésion d’équipe, organisation

- Amélioration des performances



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

EFT

Gestion du stress

Coaching individuel

Hypnothérapeute

Sophrologie

Programmation neuro-linguistique

Préparation mentale du sportif de haut niveau

gestion des risques psycho-sociaux

Formateur en hypnose dentaire et hypno-anesthésie