Mes 29 ans dans la même entreprise m'ont permis d'acquérir de l’expérience dans les tâches administratives et de la rigueur dans le travail.

Je suis polyvalente, organisée et respectueuse du secret professionnel

je sais m'adapter rapidement et suis disponible immédiatement





Mes compétences :

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office