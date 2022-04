Catherine GUIBOURG

Pharmacienne expérimentée, j'ai le sens du contact, je suis adaptable, dynamique et rigoureuse. Je sais délivrer et contrôler des ordonnances, être attentive à la pharmacovigilance. Je sais encadrer une équipe et communiquer, conseiller les clients dans différentes pathologies courantes.

Je suis particulièrement compétente en diététique, en dermo cosmétologie.

Je sais également conseiller en orthopédie : contention,orthèses, location et vente de matériel. Je sais accomplir les démarches de prévention dans l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol.





Mes compétences :

Conseil en organisation

Accueil des clients

Conseil commercial

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Rigueur