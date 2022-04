Catherine GUILLAUME-BALDIT

J'ai exercé dans le domaine de la comptabilité, Gestion et trésorerie d'entreprise depuis plus de 30 ans.



J'ai apprécié être le bras droit des dirigeants dans ces domaines d'activités et pense être de bon conseil...



J'ai assumé l'intégralité des obligations financières et sociales liées à toute activité professionnelle.



Actuellement en-cours d'acquisition du titre professionnel d'adulte, je souhaite désormais retransmettre mes connaissances.



Mes compétences :

Bon relationnel

Gestion administrative et comptable

Gestion du personnel

Payes

Consolidations

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit