Aline GEORGET

Forte d'une expérience dans le voyage d'affaire après 20 ans passés dans un des groupe leader du marché mondial, mes connaissances tant en terme de tarification aérienne et d'organisation de groupes qu'en terme d'application des politiques voyages d'une entreprise m'ont permit, aujourd'hui, d'intégrer le département voyage d'IKEA.



Dynamique, tenace, sérieuse, impliquée, prenant des initiatives, ayant du bon sens et de la bonne humeur, je sais mettre à disposition tout mon savoir-faire en matière de gestion des déplacements professionnels.









Mes compétences :

Conseil

Outlook

Adaptabilité et esprit d'initiative

Gestion du stress

Maîtrise des outils informatiques

Organisation d'évènements

Efficacité énergétique

Excellente orthographe

Anglais

Espagnol

Dynamisme