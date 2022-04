Catherine GUILLEAUME

J'ai travaillé pendant 15 ans comme patron de ma société de télé secrétariat et gestion d'entreprise, épuisée par le système fiscal Belge, un matin j'ai tout arrêté!



Seulement, c'était oublier un peu rapidement que lorsqu'on aime entreprendre, l'envie de reconstruire autre chose de plus performant vous reprend très très vite !! Aussi, lorsqu'une des société de soins que je connaissais s'est présentée chez moi, alors qu'elle se trouvait en cessation de paiement. J'ai vite repris le collier et j'ai lancer PLUGGERS LLc



Comme le comptable, les employées n'avaient rien fait pour que l'entreprise se porte bien; J'ai donc décidé de mettre toutes mes capacités de gestionnaire et mes connaissances juridiques au service de cette société qui en avait bien besoin.



J'ai donc pris contact avec les différents fournisseurs, l'ONSS, l'INASTI, et enfin les Mutuelles qui étaient très en retards de paiement. Après avoir demandé la réalité des comptes chez chacun, après avoir payés chaque fournisseurs, l'ONSS nous a remboursé plus de 4000,00€ de surplus, l'inasti à fait de même et ainsi de suite.



J'ai en six mois permis à l'entreprise de retrouver un second souffle, maintenant, les dettes sont presque terminées, dans 3 mois tout sera résorbé. Cette société peut enfin travailler dans de bonne condition, tout cela parce que à un moment donné j'ai préféré mettre mes capacité de gestionnaire au service d'une société que de rester bras croisé et la laisser sombrer



Aujourd'hui, je me rends compte que je pourrais mettre à profit mes connaissances pour les petits entrepreneurs qui sont totalement dépassé ou pour les jeunes qui désirent se lancer



L'entreprise est essentiellement une entreprise de conseil qui pour son client ira de l'analyse à la préparation de projets financiers. Elle est tournées non seulement vers des entreprises ayant de grosses difficultés de gestions professionnelles, mais aussi, vers l'envol de petites structures, qu'elles soient artistiques ou très spécialisée.



Mais, chaque jour n'est-il pas un nouveau défis!



Mes compétences :

Excell

OFFICE 2007

Enquète de satisfaction / d'image

Plan de continuité d'activité

Financement de projet