Attachée de presse, pour le spectacle Vivant, pour des Théâtres Aquarium, Grand Parquet, le NEST de Thionville , des Festivals Les Fêtes Nocturnes de Grignan, Teatro A Corte (Turin), Le Futur Composé Catherine Guizard a crée le bureau La Strada et Cies 06 60 43 21 13, ce bureau propose des services en presse , diffusion et recherche de production .Organisé sous forme d'un Collectif, il regroupe un bureau sur Paris Presse et Diffusion /recherche de Production composé Emma Cros et Catherine Guizard,.D'un bureau en région PACA Marseille , bureau d' accompagnement de projets culturels Production/ diffusion composé de Sylvie Chenard , Nadia Lachin et d' un Bureau Aquitaine, Poitou Charente : Catherine Siriphoun , Satya Gréau tjs bureau d'accompagnement de projets culturels .