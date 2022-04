Catherine GULLON

De formation scientifique, je suis passée par la recherche et l'industrie avant de m'intéresser davantage à la formation de jeunes, en créant ma propre structure puis aujourd'hui en tant que salariée. Je me suis également investie dans diverses associations, ce qui m'a beaucoup enrichie d'un point de vue relationnel et m'a appris aussi les outils collaboratifs de travail.

Je suis de nature sérieuse et fiable, j'ai le sens du service et du contact.

Je reste curieuse et à l’affût des idées qui font progresser.



Mes compétences :

Sens du service

Rigueur

Orthographe

Sens des responsabilités

Rédaction

Très bonnes connaissances en bureautique

Organisation

Connaissance du langage scientifique

Adaptabilité