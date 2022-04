Florence LANDEROIN

Profil atypique (parcours en Neurosciences, en Psychologie du développement, en Énergétique et en Communication) dont le point de départ est la compréhension de la complexité de l'être humain.



Qu'il se construise affectivement, professionnellement ou qu'il se re-construise après de grands bouleversements, je reste présente pour l'aider à trouver du sens à ce qu'il traverse.



Je me place maintenant au point d'arrivée : accompagner cet Homme, cette Femme dans son univers professionnel, qu'il trouve son juste équilibre et continue d'avancer en conscience.



Mes compétences :

Créativité

Equilibre de vie et santé au travail

Coaching

Animations collectives

Accompagnement au changement

Entretiens, supervision individuelle

Intervenir auprès de publics en difficulté

Conduire un atelier de formation

Qualité de Vie au Travail