Catherine GUY

Diplômée du BTS Services et Prestations dans le Secteur Sanitaire et Social et riche d'une solide expérience en tant qu'assistante de Direction Générale, je suis à la recherche d'un poste dans une structure à caractère social et/ou sanitaire. Je privilégie dans ma recherche les postes en contact avec l'usager.

Actuellement rédactrice contractuelle à la CLLE jeunes de Brest Métropole, depuis septembre 2015.



Mes compétences :

Relationnel

Gestion

Droit social

Adaptabilité

Travail en équipe

Relations humaines