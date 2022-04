Catherine GUYON

Ambitieuse et motivée, je cherche activement un poste plus en adéquation avec mes compétences : qualités relationnelles, rédactionnelles et linguistiques me caractérisent tout particulièrement.

Je souhaite réorienter ma carrière professionnelle afin d'exploiter au mieux mes compétences. J'ai pour projet de les mettre au service d'un secteur d'activité correspondant à mon savoir-faire et mon savoir-être (communication, événementiel, culture, tourisme,....). Je recherche un poste où émulation, challenge, dynamisme, échanges, relations publiques sont de mise.

Mobile et ouverte à toute proposition.



Mes compétences :

Rédaction

Relations Publiques

Allemand

Relecture / corrections

Adaptabilité

Aisance relationelle

Diplomatie

Réactivité

Orthographe et grammaire

Dynamisme