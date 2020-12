Catherine GUYON

Un parcours scientifique axé sur l'étude des matériaux polymères ainsi que mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de larges connaissances dans le domaine des matières plastiques, notamment sur la synthèse, les additifs, les procédés de transformation et les moyens d'analyse.



Le poste que j'ai occupé jusqu'en 2011 m'a permis de développer des qualités relationnelles et d'organisation. J'étais quotidiennement en contact avec de nombreux professionnels de la plasturgie pour leurs nouveaux développements et j'assurais le lien client-laboratoire. Enfin durant 6 ans, j'ai eu en charge le suivi réglementaire de nos produits et je supervisais les analyses pour la résolution des non-conformités.



Mes compétences :

Plasturgie

Polymères

Formulation

Extrusion

Chimie

Analyse

Veille réglementaire

Réglementation REACH et CLP

Techniques d'analyses

Anglais