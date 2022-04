Ozcan CIRIK

Bonjour,



Je suis actuellement gérant de la société D'Oz Graphik (www.dozgraphik.com), société que j'ai crée il y a de cela plus de 3 ans.



D'Oz est spécialisée dans le design graphique. Je réalise essentiellement des affiches de films (cinéma, audiovisuels - documentaires, fictions -) que je décline par le suite sur divers supports média (jaquette DVD, Flyers,...). En outre, l'offre de D'Oz est relativement variée puisque mon métier est l'image et son traitement. Du site internet (design web) à la création d'une identité visuelle entreprise (logo, plaquette,etc), mes compétences couvrent un large panel de besoins en terme de communication visuelle.



Mes études dans le domaine de la communication d'entreprise et du journalisme ainsi que mes diverses expériences professionnelles en tant que responsable artistique me permettent aujourd'hui d'être à l'écoute de mes clients et de retranscrire parfaitement en image leurs besoins communicationnels (identité d'entreprise) et promotionnels (image produits/services).



Passionné de Jazz, de lecture et d'écriture, j'occupe mon temps libre en soufflant dans mon saxophone alto ou en lisant Bukowski, Fante et d'autres. Mon premier roman, "Saxo" (www.saxoroman.com) est actuellement en vente sur amazon.fr.



A très bientôt je l'espère.



Mes compétences :

Art

Création

Design

Design graphique

Ecriture

Esthetique

Graphisme

Internet

Littérature

Média

Saxophone

Web

Web design