Catherine HARLAUT

Bienvenue sur la page de Catherine

Votre Praticienne en Santé Naturelle

EDONIS sur Chatellerault

Je vous propose de découvrir une démarche en Santé Naturelle inédite pour retrouver la forme, les formes et la bonne humeur.



Praticienne Edonis spécialisée en Santé Naturelle, je me déplace à votre domicile(femmes uniquement)pour vous offrir "un temps pour vous".Mesdames et Messieurs",je vous invite à me rejoindre à la demande(prévenir la veille pour rdv du lendemain) au salon Coiffure&Style de la Roche Posay(galerie du super U)







Vous souhaitez renforcer votre estime de Soi ? Retrouver votre pleine faculté cérébrale pour préparer un examen ? Vous avez besoin d'une préparation sportive ou bien d'un moment de lacher-prise ?



Si vous êtes à Chatellerault ou dans ses environs ... n'hésitez pas à me contacter pour que l'on trouve ensemble une solution adaptée à vos besoins.



Une séance Edonis peut réellement vous aider à atténuer (*) :



•fatigue physique - troubles du sommeil

•douleurs,

•jambes lourdes

•surcharge pondérale - tendance aux grignotages

•manque d'estime de soi

•troubles de concentration, stress, mémoire défaillante

•déprime, angoisse, anxiété





(*) une séance Edonis ne remplace pas un traitement médical, et tout trouble doit avoir préalablement été diagnostiqué par le médecin







Les conseils en Santé Naturelle que je vous donnerai pour compléter votre séance vous aideront à devenir plus autonome et responsable, pour mieux vivre au quotidien.



N'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous par téléphone (06.46.86.34.97)









.











Mes compétences :

Massage

Relaxation