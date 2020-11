Patricia Pacaut PACAUT (LANDOIS)

Bonjour, je m'appelle Patricia Pacaut, j'ai 62 ans, plusieurs galons de grand-mère et j'habite à côté de Nice. Docteur en Pharmacie, passionnée par le potentiel de l'humain, ça ne me faisait pas rêver depuis 30 ans de remplir des sacs de médicaments de plus en plus lourds. Je n'étais pas heureuse.



Tout a changé quand une amie m'a proposé il y a 8 ans une opportunité de business dans le domaine de la nutrition, mon domaine de passion. Plus récemment d'autres belles opportunités se sont présentées à moi, je les ai saisies.



Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai trouvé un équilibre, un épanouissement personnel, professionnel et financier et je partage tous les bons plans qui ont changé ma vie.

Si vous aussi vous avez envie de découvrir ces bons plans, contactez moi !



Activez le potentiel qui est en vous, devenez inarrêtables et obtenez la vie qui vous inspire !

"Votre Meilleur Futur arrive quand vous avez le Courage dÊtre : Saisissez, Formez-vous, Risquez, Osez, faites le Saut. Étreignez linconnu à venir. Vivez à lextrême de vos possibilités et non au maximum de votre sécurité" Frédéric Hudson





Mes compétences :

Nutrition

Santé

Prévention

Éducation alimentaire

Micronutrition

Bien être

Formatrice

Coaching

Travail en équipe

Réseaux sociaux

Leadership