Catherine HAUET

Bilingue Anglais. Connaissance approfondie de 24 pays de l'Europe de l'ouest et des cultures asiatiques

15 ans aux Pays-bas en tant que chef du service de communication externe et interne pour les marchés européens

Spécialisation dans l'élaboration de stratégies de marques pour des produits techniques distribués par des réseaux de spécialisés

Double culture : commerciale et marketing



Mes compétences :

Sales Development

PR management

Market Research & Analysis

European show coordination

Budget Preparation

BRAND MANAGEMENT

Management et coordination d'équipes pluridiscipli

Marketing stratégique et opérationnel, brand manag

Communication Europe - on et offline

product planning