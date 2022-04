Catherine HÉDOUX

Comptable, comptable analytique, assistante contrôleur de gestion. Sérieuse et motivée, je suis à la recherche d'un poste autour de Nogent sur Oise (60180) et ses environs, Paris , ainsi qu'autour de Saint Quentin (02100). J'ai la possibilité de me déplacer, étant détentrice du permis B et d'un véhicule personnel. J'ai la possibilité de me loger autour de mes endroits de recherche.

Je cherche un poste dans tous secteurs d'activités. Je suis disponible immédiatement.



Je vous invite à consulter mon profil et à me contacter si mon profil correspond à vos attentes.



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité analytique

Finance

Allemand

Anglais