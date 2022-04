Antoine HERLIN a acquis une forte expérience dans le domaine des études d’infrastructures ferroviaires. Les projets menés durant ses 5 années d’expériences lui ont permis d’acquérir des compétences dans la gestion des interfaces techniques (Génie Civil et Equipements Ferroviaires) et organisationnelles avec les acteurs en interface (SNCF, STIF, Gares & Connexions, SGP, promoteurs immobiliers, etc.). Ses domaines d’activités et son expérience couvrent la coordination d’études et la planification des opérations.

Antoine a participé à des projets de création et rénovation d’infrastructures ferroviaires à différents niveaux d’études (EP d’aménagement du pôle de Saint Denis, AVP Equipements Ferroviaires pour la rénovation de la Grande Halle Voyageur de Bordeaux, PRO Génie Civil et Equipement Ferroviaire du prolongement de la ligne E, Secteur Nanterre la Folie). Il a complété sa connaissance du système ferroviaire en participant aux études d’exploitation de la ligne Orléans-Châteauneuf et au schéma directeur de mise en accessibilité des gares d’Ile de France.

Antoine a planifié et phasé les travaux associés à chacune des études menées ; en particulier la planification des interventions de nuit pour les travaux de la GHV (en S9An°1), la planification des travaux EOLE, ainsi que la planification macroscopique des travaux de mise en accessibilité des Gares d’Ile de France (faite au regard de l’impact sur l’exploitation des lignes – coupures de ligne & ralentissements).

Antoine a acquis une forte expérience de gestion des interfaces techniques à travers la mission menée au sein de la MOEG du projet de LGV « Contournement de Nîmes Montpellier ». Les méthodes acquises ont été appliquées au projet EOLE - Secteur Gare de Nanterre la Folie.

Ses connaissances théoriques ont été enrichies par plusieurs phases REA : travaux de modernisation de la ligne Siorac – Sarlat (sous régime S9An°3) et travaux préparatoires du projet EOLE.



Mes compétences :

Ingéniérie

Génie Civil

Ferroviaire