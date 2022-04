Catherine HEILBRONNER

Depuis 2005, Catherine est coach et consultante en accompagnement du Changement, en Communication managériale et est spécialiste du Bégaiement.



"Le choix des mots, la fluidité de l'expression, la juste posture corporelle"



Elle a une expérience opérationnelle de plus de 25 ans en entreprise, en France et à l’étranger, dans des postes à forte composante relationnelle.



Après une formation initiale d’acteur, Catherine s’est d’abord orientée vers les métiers de la communication, puis du marketing et de la vente avant de faire le choix de mettre son expérience au service des relations humaines.



Beaucoup d’ entreprises vivent aujourd’hui des périodes de turbulence les obligeant à se transformer voire à se réinventer… DRH et manager pendant 3 ans d’une filiale d’un grand groupe informatique, Catherine conseille aujourd’hui les DRH et Directions opérationnelles dans leurs projets de transformation et la dimension humaine et comportementale de ces projets.



Elle les assiste dans la mise en place de politiques de communication liées à la motivation des hommes et dans la prise en compte de contextes intergénérationnels.



Elle intervient auprès de managers sur la gestion humaine de leurs équipes en les formant à des pratiques comportementales de management, d’efficacité relationnelle et de prise de parole.



Catherine accompagne également, et de manière récurrente, des groupes de managers et des communautés de métiers dans le partage de leurs pratiques professionnelles.



Catherine intervient en français et en anglais.





Mes compétences :

Coaching

Motivation d'équipe

Team building et Codéveloppement managérial

Accompagnement du changement

Médiation, Facilitation, Gestion des conflits

Gestion du stress et des émotions

Prise de parole en public, conduite de réunions

Stratégies de communication

Rédaction

Communication

Théâtre

Logique emotionnelle