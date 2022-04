Florence DURIEZ

Après une licence de lettres et une maîtrise en édition, je débute mon parcours professionnel dans la presse Jeune (Edition Fleurus) avant de rejoindre un cabinet de conseil dès 1984. Consultante en communication et management, au sein de GIMCA tout d'abord, je suis naturellement formée à l'école de la créativité par Hubert Jaoui et celle de l'analyse transactionnelle grâce à l'influence et la trace sensible de Gysa Jaoui au sein du cabinet. L'origine de ma vocation de coach prend naissance dans cette combinaison d'approches : la pédagogie de la découverte et la maïeutique d'une part et le développement de la qualité des relations d'autre part.

En 1999, je choisis d'intégrer INERGIE pour contribuer à créer le pôle Management et Innovation du cabinet. De 2004 à 2009 je me forme au coaching et à l'approche systémique auprès de Jacques-Antoine Malarewicz, ainsi que Natacha Rozentalis et Michel Cartier de l'école de Vincent Lenhardt. Je mène des recherches sur le thème de la communication managériale et de la place du culturel dans les organisations.

J'intervient pour des missions de coaching, d'accompagnement et de conseil dans la conduite du changement et de l’innovation participative : management et animation des équipes, cohésion d’équipes, accompagnement individuel personnalisé et coaching, management de l’innovation participative, communication managériale et professionnalisation des communicants, recherches créatives et accompagnement dans le management de projet (marketing, communication), ingénierie pédagogique et formation (communication, management, créativité et innovation).



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Coaching

Coaching d'équipe

Cohésion d'équipe

Communication

Communication managériale

Créativité

Innovation

Innovation management

Management

Managériale

Médiation

Stratégie

Stratégie de communication