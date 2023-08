Muriel GARCIA (EICH)

Cadre stratégique à La Poste j'exerce dans le domaine de la qualité

Je dirige le pôle innovation participative, Ressources Humaine et Management au CORPORATE.



Mon parcours au sein de l'entreprise m'a permis de d'exercer dans des domaines variés tels que le management de projet et le pilotage stratégique, les ressources humaines dans ses aspects formation, conduite du changement et pratiques managériales, la qualité et le développement durable à La Banque Postale et enfin le marketing dans le cadre de la relation client en bureau de poste.







Mes compétences :

Qualité

Marketing

Innovation

RH