Catherine HELLE

Fort d'une expérience professionnelle confirmée en droit social, j'interviens depuis 10 ans auprès de nombreux dirigeants de PME dans des contextes très variés, afin de leur proposer des solutions pragmatiques de mise en conformité de leur entreprise à la réglementation sociale et d’amélioration de leur gestion sociale.

Mon expérience de terrain lui a permis de formaliser une démarche d’audit de conformité et de performance sociale visant à aborder de manière exhaustive tous les aspects de la gestion sociale. Mes interventions ont notamment prouvé leur pertinence :

· auprès du chef d’entreprise pour l’aider à maîtriser la complexité de la réglementation sociale,

identifier ses risques et combler ses lacunes de manière pragmatique,

· par la suite, pour lui permettre d’améliorer la performance de la gestion sociale de son

entreprise et sa mise en adéquation avec les enjeux stratégiques auxquels il doit faire face,

· dans le contexte d’un audit d’acquisition, afin d’évaluer les risques en matière sociale tant au

plan juridique qu’au plan financier.



Mes compétences :

Audit interne

Conseil RH

Conseil juridique