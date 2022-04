Catherine HELLE

Une âme d'aventurière, de saines intentions, prônant la vision à long terme, justice et équité, et le respect de l'être humain et de la parole donnée : ceci caractérise mon profil quelque peu atypique, né d'un parcours à la fois scientifique et entrepreneurial.



De formation d’ingénieur en aéronautique et diplômée en mathématiques, j'appréhende aujourd'hui sereinement mon poste de Business Developer dans un bureau d'études spécialisé en simulation numérique, appliquée à la mécanique des structures et la mécanique des fluides, dans des secteurs porteurs tels que l'énergie, l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie automobile, le biomédical, entre autres.



La vente des produits et prestations de cette société nécessite des connaissances en mécanique et en mathématiques, ce qui fait partie du panel de mon cursus.



Spécialisations : pédagogie - savoir mener un groupe de discussion - analyse et synthèse de résultats - mise en place d'actions correctives - suivre la politique commerciale - fidéliser et satisfaire - anticiper



Mes compétences :

Automobile

Informatique