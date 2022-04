Catherine HELM

Ma formation et mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences dans les domaines suivants : la recherche scientifique, l'enseignement, la valorisation d'un projet et l'infographie, la communication, la gestion...

Je suis capable de m'adapter facilement et c'est avec rigueur et motivation que je mène à bien tout projet que j'entreprends.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

InDesign et QuarXPress

Affter effects

WebDesign

Géologie

Infographie

PAO

Adobe Creative Suite

Adobe Premiere