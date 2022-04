Catherine HENRY

J'aime relever de nouveaux challenges professionnels et possède des compétences dans le domaine l'accompagnement, du management, du recrutement ainsi qu'en commercial.

Je suis une personne réactive, polyvalente et autonome et je m'adapte très facilement à un nouveau contexte de travail.

De plus, j'apprécie le travail d'équipe, mais suis parfaitement capable de travailler seule, en fonction des situations.





Mes compétences :

Recrutement

Accompagnement

Reclassement

Bilan de compétences

Management

Bilan professionnel

Formation