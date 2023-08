Margaux LESCHIERA

Actuellement assistante formaliste dans un office notarial j'ai pu en 4 ans développer de nouvelles compétences juridiques à travers mes différentes missions : mise à jour des registres, formalités postérieures des actes courants (droits de la famille et mainlevée), gestion des copies confrères, des clients et des banques.

Rigoureuse, dynamique et organisée, l'univers de l'administratif me satisfait pleinement.

Je pense qu'il est important de rejoindre une structure proposant d'autres opportunités d'évolution.

Impliquée, la découverte d'un nouveau secteur ou de nouvelles tâches m'ont toujours motivée.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel