Diane CHAUME

Après l'obtention de mon master Ressources Humaines en 2012 effectué en alternance, j'ai eu l'opportunité de prolonger mon expérience au sein du service RH du groupe DIGITAL VIRGO, spécialisé dans le paiement mobile, la monétisation de contenus, services numériques, audiences et les campagnes de marketing digital.



De nature spontanée et dynamique, je suis rigoureuse, organisée, aime le contact avec les gens et s'investit pleinement dans son travail.



Aujourd'hui, je m'occupe principalement de la partie recrutement (profils technique et marketing) et de l' administration du personnel.



Je suis à l'écoute d'opportunités.

