Catherine HENRY

Avocat et Médiateur en matière civile et commerciale et en matière familiale.



Présidente de la Commission des psychologues ( AR décembre 2012)



Administrateur et past Présidente de l'association belge des Femmes chefs d'entreprise(FCEB)

Vice Présidente de l'asbl Jeunes au Travail ( EFT)

Vice Présidente de l'ASBL NEW ( Namur , Europe, Wallonie)

Vice Présidente de l'ESA ( Ecole supérieur des Affaires)



Administrateur à UCM Namur

Administrateur à FormatPME ( devenue IFAPME NAMUR/ BRABANT WALLON)

Administrateur à la MIRENA ( Mission régionale pour l'emploi)

Administrateur à CCI LVN ( Liège-Namur- Verviers )

Administrateur de la CCI NAMUR



Membre de la Commission fédérale de Médiation( section Civ.et Com) (2008/2012)

Formatrice en Médiation à l'OBFG ( Ordre des Barreaux Francophones et germanophone)