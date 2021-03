Catherine HERMANT

Je suis cadre de Santé.

J'ai été Infirmière Santé Travail dans une association inter-entreprises du Nord de la France. Forte d'une expérience dans différents domaines, j'ai pris gout à la médecine préventive au contact d'adultes dans un lycée. De là, j'ai parfait mon expérience dans des entreprises de différents secteurs et passé la licence Ingénierie et Santé Publique, Mention Santé-Travail dans le but de compléter une équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Forte de mes connaissances et de mon expérience, j'ai entrepris la formation Cadre de santé associé à un Master II Ingénierie de la Santé pour accompagner les évolutions de la Santé au Travail, des professionnels de terrain aux besoins spécifiques pour répondre à l'amélioration de la prise en charge individuelle et collective des salariés, des employeurs et des entreprises.