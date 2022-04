Catherine HEUREUDE

Consultant spécialisé en système de Management de la Qualité, j'accompagne depuis plus de 15 ans les professionnels de la santé dans leur processus d'amélioration continue. de l'analyse de risque en passant par l'optimisation des systèmes qualité, j'ai participé à la création de plusieurs référentiels qualité.

Partenaire active de l'AFNOR et de l'OMS, je fais partie ou anime divers groupes d'experts dans le domaine de la Qualitologie.

Également enseignante à l'Université de Bordeaux , j'interviens dans de nombreux diplômes (Etudes de Pharmacie, licences pro, Master2...). Je suis responsable pédagogique de 4 diplômes dont certains sont ouverts à l'apprentissage.



Mes secteurs d'expertise :

Médicaments, Dispositifs médicaux (DM et DMDIV), Principes actifs, Cosmétiques, Biologie médicale, Radiologie, Établissements de santé (Cliniques, hôpitaux, EHPAD...)



Domaines de compétences :

BPF / GMP, ISO 13 485, ISO 22 716, ISO 9001, ISO 15 189, ICHQ9, ICH Q10...



Mes compétences :

Audit

Management

Analyse de risque

Conseil

Cosmétique

Industrie

Assurance qualité

Qualité

Radiologie

Pharmaceutique

Dispositif médical