Catherine HEURTEBISE

J'ai beaucoup apprécié mon expérience sur l'automatisation des tests avec QTP (Quick test Pro).

Je cherche activement un job qui me convienne autour des Nouvelles Technologies et pourquoi pas le testing.



Je viens de passer plusieurs mois à suivre, avec constance, une formation d'ingénieur génie logiciel. Cette formation est terminée, et je dois me concentrer vers mon futur emploi. Je tiens à rester à Paris ou proche banlieue. Je dégage les priorités de ce que j'ai appris. En particulier, je suis à l'aise en linux. J'ai aimé le travail sur les bases de données. Enfin je me replonge dans les technologies Java JEE.



L'idée de rencontrer de nouvelles personne dans mon nouvel environnement professionnel me réjouis tout à fait. J'ai déjà une certaine maturité et envie de découvrir plein de choses.



Mes compétences :

Avancé

Bases de données

Génie logiciel

J2EE

JAVA

Java j2ee

Maturité

Microsoft SQL

Oracle

Savoir être

Testing

SQL