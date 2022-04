Catherine HILDEBRAND

CARRIERE



Plus de 14 années à des postes de Direction orientés sur des fonctions opérationnelles et / ou commerciales.



Je suis un manager confirmée et énergique et qui a démontré de solides aptitudes à diriger. Particulièrement attachée à l’atteinte des objectifs, je suis également à l’écoute des clients et des marchés, et justifie de fortes compétences relationnelles. Je suis volontaire, enthousiaste, et ai fait preuve d’ engagements dans les rôles de gestion de projets , la conduite des équipes et le développement des activités.



Niveau :

Management d'unité, d'activité ou de branche



Fonctions :

Ventes, SAV, Organisation





I am a proven Operations and sales Manager who is energetic and demonstrates a strong leadership style. I am results driven, showing a consistent track record of achievement. I demonstrates strong customer focus and interpersonal skills. I am confident, enthusiastic and can demonstrate a strong commitment to the roles of Project Applications and Management. I am commercially aware and a strong team Manager with high levels of people management skills.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Transport

Location

Coordination

Organisation

Logistique

Achats

Rigueur

Organisational Management

NIOW Management

Logistics Management

ISO 900X Standard

Business Management

Audit

Management commercial