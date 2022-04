Catherine HO

Doctorante en anthropologie historique et sociale à l'université de Toulouse II Le Mirail

Chargée de recherche à l'université de Toulouse II Le Mirail en mission de recherche et de conseil auprès de Richemont à Paris



Ma recherche porte sur l'usage des bijoux en Chine (Pékin/Shanghai) dans le cadre des relations amoureuses et des rituels nuptiaux.





Je suis également une passionnée de littérature et de cinéma.



Mes compétences :

Rédaction

Enquête qualitative

Recherche scientifique

Enquêtes de terrain

Sociologie

Histoire

Analyse de données

Anthropologie