Catherine HOCDÉ

Je suis médiatrice du travail.



Après l’obtention d’une Licence de psychologue du travail, j’ai souhaité m’orienter vers la médiation. J’ai obtenu le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial que j’ai complété avec une formation à la médiation collective en entreprise.



Je me suis également formée pour accompagner le changement des groupes et des organisations avec un outil systémique : la Théorie Organisationnelle de Berne – T.O.B. L’objectif étant de réaliser un diagnostic sur le fonctionnement d’un groupe, d’en dégager une vision globale pour ensuite se concentrer sur les points clés mis en lumière par le collectif.



Ces formations s’ajoutent à mon parcours de conseillère en formation et de formatrice.



Aujourd’hui, j’interviens exclusivement dans le domaine professionnel (les entreprises, les associations, les collectivités).



La médiation est un processus pacifique pour permettre de dépasser les situations de tensions, de conflits entre les personnes. Elle a pour objectif de recréer du lien, de retrouver un climat de travail amélioré permettant un engagement compris et partagé.



Je vous propose un espace de parole différent de celui que vous connaissez habituellement. Un lieu pour que chacun puisse exprimer ses besoins, ses valeurs, ses intérêts ; pour que chacun puisse s’assurer qu’il est entendu et compris ; pour que les parties cherchent ensemble une solution concrète et mutuellement satisfaisante dans un esprit positif.



J’interviens dans les situations de crise qui nécessitent une aide rapide au sein de votre structure pour soutenir et accompagner les personnes en souffrance.

Et je participe également en amont, à l’accompagnement des projets de changement, d’adaptation ; à la formation des équipes et des managers. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la prévention des RPS, et dans celui de la QVT.



Mes compétences :

