Catherine HOUDAYER

Responsable RH et finances durant 5 années au sein d'une PME industrielle multi sites.

De 2002 à 2007, j'y ai créé et mise en place le service RH, tous les outils s'y rapportant, et managé une équipe administrative de 6 personnes.

Généraliste de par ma fonction, motivée, rigoureuse et passionnée par mon métier de par mon tempérament, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et innovante, en Bretagne.



Ayant été comptable (en entreprise et cabinet) de 1996 à 2001, j'ai acquis un capacité d'analyse et un esprit de synthèse me permettant d'appréhender l'ensemble des dimensions économiques et sociales des entreprises.



Prette à relever tous les défis,



Mes compétences :

généraliste RH

Management

Responsable ressources humaines

Ressources humaines