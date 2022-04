Catherine HOUSSIAU

Coach en développement des potentiels.

Vous avez l'impression que, malgré vos efforts, vos projets n'aboutissent pas ? Vous ne savez pas par où commencer? Vous avez peur de vous tromper?

Vos émotions vous débordent parfois? Vous désirez changer une habitude ou un comportement qui vous sabotent?

Vous aspirez à une vie qui vous fait pétiller, qui vous épanouit.

​

Coaching en Développement des Potentiels: comment ouvrir les possibles.

Nos comportements et nos réactions émotionnelles sont activés par nos façons de penser et par le sens (conscient et surtout inconscient) que nous donnons aux évènements.

Les outils du Neuro-Activ Coaching et de la P.N.L. permettent de modifier nos cartes sémantiques neuronales et d'ouvrir la palette de nos possibilités comportementales.



Vivre une vie épanouissante

Je vous offre un accompagnement personnalisé pour vous aider à:

- définir clairement les objectifs qui vous "allument",

- transformer vos croyances limitantes et donc transformer les comportements qui vous empêchent de vous réaliser,

- utiliser vos émotions de manière constructive,

- développer vos compétences pour réaliser vos objectifs de vie,

- rester motivé(e) en vous connectant au sens profond de votre objectif

​

Vous pouvez me joindre à info@coachingphoenix.com ou a +1-514-660-3107



Mes compétences :

Mieux gérer vos émotions

Stratégies pour atteindre vos objectifs

Ancrer une solide estime et confiance en soi

Transformer vos comportements de sabotage

Développer vos potentiels et ressources

Maintenir votre motivation

Identifier des objectifs qui animent votre élan de