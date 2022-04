Catherine HOYOS

J'ai actuellement 37 jours de formation en Communication NonViolente avec 9 formateurs certifiés par la NVC.



J'anime des ateliers depuis deux ans dans l'association Part'Âge, ce qui représente dans le 1er semestre 2012 : 32 adultes et 19 enfants en formation régulère chaque semaine.



Je suis confiante et convaincue que ce processus mis en place par Marshall Rosenberg est un atout pour la société d'aujourd'hui.



En suède une école pilote a été reconnue par l'éducation nationale de Suède comme une école où la violence n'a pas lieu et les enfants ont tous un niveau scolaire supérieur à la moyenne.



J'ai décidé en septembre 2012 de me lancer professionellement sur :

La médiation

Lécoute Empathique

La formation individuelle ou en groupe

Les ateliers créatifs



Je continue à me former régulièrement et à participer aux réseaux audois pour faire connaître ce processus. Facile d'un premier abord et demandant de la pratique pour se débarrasser de tout ce qu'on nous a enseigné.



A 54 ans c'est possible pour moi, alors venez découvrir et décider par vous-même



Mes compétences :

Créativité

Ecoute

Médiation

Recherche

Travail de groupe