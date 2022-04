Catherine HOYAU

Depuis 2000 j'ai occupé les postes de rédactrice en chef adjointe puis rédactrice en chef de Pleine Vie, magazine spécialiste des seniors regroupant des thématiques aussi variées que le droit, le tourisme, les loisirs, le féminin, la société, la santé et le bien être. A ce titre, je possède une excellente connaissance de la cible et de ses éventuelles évolutions. Précédemment, j'ai lancé plusieurs nouvelles formules de consumers magazine chez Hachette Interactive (Danoé, Ford etc...). De formation classique (fac de lettres, CFJ, université Hachette), j'ai débuté en 1985 sur la nouvelle formule du TV magazine (interview people, critiques émissions télé etc...), participé au lancement du magazine Décisions Medias, puis rejoint Dépèche Mode (editing, interviews, reportage, actus mode). En 1996, j'ai lancé le site internet Planet Mode et Catwalk tout en pigeant dans de nombreux féminins dans les domaines société, interviews people, reportage (Femme actuelle, Marie Claire etc...). Créative, j'aime particulièrement réfléchir à de nouvelles formules, et suis particulièrement à l'aise dans les sujets touchant la galaxie des seniors et le domaine du bien-être .



Mes compétences :

Beauté

Management

Journalisme

Ecriture

Enseignement

Mode