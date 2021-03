Florian Silnicki est expert en communication.



Toute organisation qu'elle soit une entreprise ou une institution doit accompagner sa politique de développement d’une stratégie de communication maîtrisée afin de gérer son image de marque, de construire sa légitimité et d’asseoir ainsi sa crédibilité tout en soignant sa visibilité et sa notoriété. Souvent, une crise de communication nait non pas tant de la réalité d’une situation mais d'une façon maladroite de la présenter et de la mettre en exergue.



Après avoir obtenu son baccalauréat, c’est pendant ses études à la faculté d’Assas Paris II, que Florian Silnicki se découvre un intérêt pour la politique et la chose publique.



Maîtrise de Droit public des Affaires et Master de communication en poche, Florian Silnicki intègre l’Assemblée Nationale, en tant que collaborateur parlementaire. Il devient le conseiller en communication de plusieurs personnalités politiques avant de rejoindre la Direction des études de l'UMP.



Il fonde ensuite son agence de conseil en stratégie de communication : LaFrenchCom. Aujourd’hui l'agence conseille plusieurs décideurs publics, entrepreneurs, et leaders d’opinion de l’hexagone.



Depuis, Florian Silnicki conseille de nombreux dirigeants du monde privé et public sur la stratégie de communication à déployer au quotidien afin de maximiser l'impact de leur message sur les publics cibles identifiés.



Couplant une veille permanente à une réflexion prospective, Florian Silnicki est régulièrement sollicité par les médias pour commenter l'actualité de la communication et son impact sur l'opinion publique dont la méfiance à l'égard des méthodes traditionnelles de communication ne cesse de grandir, ce qui conduit les communicants à devoir innover et à s'adapter à ses nouvelles attentes.



