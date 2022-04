Sylvain SILNICKI

Fort d'une première expérience sur le terrain en tant que chef de chantier gros-oeuvre et chargé d'études et réalisation dans le cadre de constructions individuelles et bâtiments collectifs neufs ou à rénover, je me suis peu à peu orienté vers le métier de contractant général afin de répondre à des projets < < clé en main > > où nous nous engageons à la fois sur le délai, la prestation et le coût des travaux vis à vis du client.



De la conception jusqu'à la signature du contrat, en collaboration avec les architectes, les commerciaux et les bureaux d'études spécialisés (BET), prise en charge des différentes études, chiffrages TCE, descriptifs techniques détaillés, optimisations techniques, élaboration des plannings et présentation client.



Type de projets:

Plateformes logistiques (3 à 7 M€)

Bâtiments d'activité mixte (1 à 7 M€)

Bâtiments de bureaux notamment BBC - HQE

Renovation et mise en conformité ICPE de bâtiments





Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Persévérant

Polyvalent

RIGOUREUX