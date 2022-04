Catherine HUBET

Société d’ingénierie active dans les secteurs du Bâtiment, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Environnement, de l’Energie et de la Maintenance, TPF Ingénierie (TPF-i, l'Ingénierie co-créative) est issue du regroupement de bureaux d’études régionaux et nationaux (Beterem Ingénierie, Ouest Coordination, TPF France), opérant pour certains depuis plus de 50 ans sur le territoire français. Une opération qui fédère et unifie des compétences complémentaires. Et un petit « i » qui symbolise un nouveau concept, imaginé pour tous nous mener plus loin : « l’ingénierie co-créative »